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Карпин приехал на центральный матч тура в РПЛ

Среди его участников целый ряд игроков, которые могут помочь сборной в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022

15 августа, 14:37

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на центральный матч четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

Стоит отметить, что среди участников встречи — целый ряд игроков, которые могут быть вызваны под знамёна национальной команды для участия в матчах отбора ЧМ-2022. Игры пройдут в сентябре в Москве.

СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

Ожидается, что расширенную заявку сборной Карпин назовёт уже на следующей неделе. Добавим, что матч "Локомотив" – "Зенит" проходит в эти минуты в Москве.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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