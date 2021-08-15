Карпин приехал на центральный матч тура в РПЛ
Среди его участников целый ряд игроков, которые могут помочь сборной в предстоящих матчах отбора ЧМ-2022
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на центральный матч четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".
Стоит отметить, что среди участников встречи — целый ряд игроков, которые могут быть вызваны под знамёна национальной команды для участия в матчах отбора ЧМ-2022. Игры пройдут в сентябре в Москве.
Ожидается, что расширенную заявку сборной Карпин назовёт уже на следующей неделе. Добавим, что матч "Локомотив" – "Зенит" проходит в эти минуты в Москве.
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