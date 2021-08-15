Карпин приехал на центральный матч тура в РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин приехал на центральный матч четвёртого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Зенитом".

Стоит отметить, что среди участников встречи — целый ряд игроков, которые могут быть вызваны под знамёна национальной команды для участия в матчах отбора ЧМ-2022. Игры пройдут в сентябре в Москве.