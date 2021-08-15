"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ
Ранее стало известно, что РФС разослал клубам документ о возможной отмене правила, начиная со следующего сезона.
Президент футбольного клуба "Урал" в беседе с ТАСС высказал мнение, что клубы РПЛ должны сыграть при нынешнем лимите на легионеров хотя бы два сезона, прежде чем его отменять.
"Документ пока ещё не видел, надо его проанализировать. Мы каждый раз что-то меняем, над нами люди уже смеются, двух лет не сыграли с таким лимитом. Неправильно это", — отметил Иванов.
На данный момент в заявку команды РПЛ разрешено вносить не более восьми легионеров, которые не могут выйти на поле одновременно.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ получили от РФС письмо с предложениями по реформированию российского футбола, в частности речь шла о возможной отмене лимита на легионеров, начиная со следующего сезона.
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