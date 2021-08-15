Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

Легендарный футболист сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Об этом говорится в сообщении клуба.

"Сегодня печальный и мрачный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола", — отметил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.