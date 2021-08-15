Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер
В составе "Баварии" Мюллер провёл 607 матчей, в которых забил 566 мячей и до сих пор является рекордсменом по числу забитых мячей в немецкой Бундеслиге.
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Легендарный футболист сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Герд Мюллер умер в возрасте 75 лет. Об этом говорится в сообщении клуба.
"Сегодня печальный и мрачный день для "Баварии" и всех ее болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола", — отметил президент мюнхенского клуба Герберт Хайнер.
В составе "Баварии" Мюллер провёл 607 матчей, в которых забил 566 мячей и до сих пор является рекордсменом по числу забитых мячей в немецкой Бундеслиге. В качестве форварда немецкой сборной он становился чемпионом Европы 1972 года, и победителем Мундиаля 1974 года.
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