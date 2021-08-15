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Футболист "Зенита" Малком рассказал, что хочет сделать тату в честь победы на Олимпиаде в Токио

Он также поведал, что до сих пор не может забыть момент, когда стал автором победного мяча для своей команды, и регулярно прокручивает его в голове.

15 августа, 13:02

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Нападающий "Зенита" и олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Малком признался, что хочет сделать татуировку в честь исторической победы его национальной команды на Играх в Токио.

"Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Моя семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где, скорее всего, на спине", — подчеркнул Малком в интервью пресс-службе "Зенита".

Футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио

Футболист "Зенита" принёс сборной Бразилии золото на Олимпиаде в Токио

Он также признался, что до сих пор не может забыть момент, когда стал автором гола, который стал победным для его команды на Олимпиаде. По словам Малкома, он прокручивает в голове этот эпизод каждую ночь и подолгу не может уснуть.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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