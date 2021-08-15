Футболист "Зенита" Малком рассказал, что хочет сделать тату в честь победы на Олимпиаде в Токио

"Эта медаль очень важна для всех — не только для нас, футболистов, но вообще для всех жителей Бразилии. До этого у нашей сборной было всего одно олимпийское золото, а теперь уже два, которые идут подряд. Моя семья и друзья счастливы за меня, и это очень важное и ценное чувство. Собираюсь сделать татуировку в память об этой победе! Пока не решил, где, скорее всего, на спине", — подчеркнул Малком в интервью пресс-службе "Зенита".