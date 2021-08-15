Московский "Локомотив" в родных стенах сыграл вничью с "Зенитом" в центральном матче четвёртого тура РПЛ.

Встреча на арене в Черкизове завершилась со счётом 1:1. По ходу первого тайма москвичи сумели забить: Фёдор Смолов с нулевого угла смог пробить Кержакова. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Одним из ключевых стал эпизод во втором тайме, когда Далер Кузяев оставил петербуржцев в меньшинстве.

В конце встречи сначала забил Алексей Сутормин, который реализовал пенальти после фола на Азмуне. Однако уже через несколько минут Сергей Карасёв назначил 11-метровый в ворота "Зенита". Смолов был точен с точки.