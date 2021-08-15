НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ничья для "Рубина": "Зенит" и "Локомотив" поделили очки в центральном матче тура РПЛ

По ходу встречи действующий чемпион страны остался в меньшинстве после удаления Далера Кузяева.

15 августа, 16:27
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" в родных стенах сыграл вничью с "Зенитом" в центральном матче четвёртого тура РПЛ.

Встреча на арене в Черкизове завершилась со счётом 1:1. По ходу первого тайма москвичи сумели забить: Фёдор Смолов с нулевого угла смог пробить Кержакова. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Одним из ключевых стал эпизод во втором тайме, когда Далер Кузяев оставил петербуржцев в меньшинстве.

Карпин приехал на центральный матч тура в РПЛ

Карпин приехал на центральный матч тура в РПЛ

В конце встречи сначала забил Алексей Сутормин, который реализовал пенальти после фола на Азмуне. Однако уже через несколько минут Сергей Карасёв назначил 11-метровый в ворота "Зенита". Смолов был точен с точки.

Отметим, что в активе подшефных Сергея Семака теперь 10 очков и промежуточное первое место. Обогнать их может "Рубин" уже сегодня вечером. "Локомотив" же с 8 баллами идёт на четвёртой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1