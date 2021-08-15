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Групповое изнасилование на камеру: В Самаре подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу

Компанию нашли достаточно быстро. Оказалось, что двое из них даже не окончили школу.

15 августа, 17:51
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Самаре четверо друзей на автомобиле "Лада-Приора" похитили 18-летнюю официантку, надругались над ней в лесу, а происходящее сняли на видео, после чего шантажировали свою жертву. Теперь все они предстанут перед судом.

Как сообщает kp.ru, инцидент произошёл в одном из районов города 11 августа. Около семи часов вечера к молодой жительнице Самары подъехал чёрный автомобиль, один из злоумышленников достал нож, после чего девушку силой посадили в машину и увезли в лес. Предположительно, свою жертву похитители приметили в кафе, где она работала официанткой.

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В лесу злоумышленники совершили над девушкой насильственные действия сексуального характера, а происходящее сняли на видео. После этого бандиты потребовали 50 тысяч рублей, угрожая распространить отснятый материал в Интернете. Когда официантку отпустили, та сразу же обратилась в полицию, сообщив правоохранителям номер автомобиля, на котором её увезли.

Похитителей нашли быстро. Ими оказались четверо молодых людей: двое парней 15 и 17 лет, 19-летний водитель и 18-летняя девушка. Все они, кроме одного, жители Самары. Причём двое из них даже не окончили школу. Всех обидчиков девушка опознала. Против них возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Пермском крае двое мужчин избили и под угрозой убийства изнасиловали девушку, после чего заперли её в погребе и периодически вызволяли для сексуальных утех.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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