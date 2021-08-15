Стала известна личность мужчины, убитого в перестрелке в центре Москвы

Установлена личность погибшего в перестрелке на Кутузовском проспекте. Как сообщает ФАН, им оказался 28-летний уроженец Республики Дагестан Гасан Абдуллаев.

По предварительным данным, убийство было спланировано заранее. Как сообщает агентство, несмотря на попытки Абдуллаева скрыться, шесть человек догнали его около магазина "Магнолия" и открыли огонь. По данным некоторых СМИ, выстрелы производили два человека.