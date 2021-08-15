Стала известна личность мужчины, убитого в перестрелке в центре Москвы
По предварительным данным, расправа была спланирована заранее. В преступлении принимали участие шесть человек.
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Установлена личность погибшего в перестрелке на Кутузовском проспекте. Как сообщает ФАН, им оказался 28-летний уроженец Республики Дагестан Гасан Абдуллаев.
По предварительным данным, убийство было спланировано заранее. Как сообщает агентство, несмотря на попытки Абдуллаева скрыться, шесть человек догнали его около магазина "Магнолия" и открыли огонь. По данным некоторых СМИ, выстрелы производили два человека.
Ранее Лайф сообщал, что после инцидента на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники правоохранительных органов завели сразу два уголовных дела — по факту убийства и незаконного оборота оружия.
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