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Стала известна личность мужчины, убитого в перестрелке в центре Москвы

По предварительным данным, расправа была спланирована заранее. В преступлении принимали участие шесть человек.

15 августа, 17:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Установлена личность погибшего в перестрелке на Кутузовском проспекте. Как сообщает ФАН, им оказался 28-летний уроженец Республики Дагестан Гасан Абдуллаев.

По предварительным данным, убийство было спланировано заранее. Как сообщает агентство, несмотря на попытки Абдуллаева скрыться, шесть человек догнали его около магазина "Магнолия" и открыли огонь. По данным некоторых СМИ, выстрелы производили два человека.

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве девушки на берегу реки в Москве

Ранее Лайф сообщал, что после инцидента на Кутузовском проспекте в Москве сотрудники правоохранительных органов завели сразу два уголовных дела — по факту убийства и незаконного оборота оружия.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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