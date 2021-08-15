Неизвестные расстреляли 28-летнего мужчину в центре Москвы
Убийство произошло в ночь с 14 на 15 августа. По факту преступления возбуждено сразу два уголовных дела.
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Сразу два уголовных дела завели сотрудники правоохранительных органов в Москве по факту того, что на Кутузовском проспекте был застрелен мужчина. В итоге возбуждено два дела — об убийстве и незаконном обороте оружия.
"По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении СУ СК России по Москве.
В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению.
А ранее Лайф рассказывал о трагедии, которая произошла в деревне Панарино Щёкинского района Тульской области. Там пьяный сельчанин схватил ружьё и выстрелил в женщину, которая в этот момент проходила мимо его дома с ребёнком на руках. В результате девочка скончалась на месте, а её мама была госпитализирована в реанимацию.
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