Неизвестные расстреляли 28-летнего мужчину в центре Москвы

Сразу два уголовных дела завели сотрудники правоохранительных органов в Москве по факту того, что на Кутузовском проспекте был застрелен мужчина. В итоге возбуждено два дела — об убийстве и незаконном обороте оружия.

"По данным следствия, в ночь с 14 на 15 августа 2021 года вблизи жилых домов, расположенных по Кутузовскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело мужчины 1993 года рождения с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении СУ СК России по Москве.

В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к преступлению.