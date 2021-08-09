19-летнего криптотрейдера застрелили прямо в Porsche, которым он без конца хвастался в соцсетях

19-летний Уэсли Пессано Сантарена вёл блог о криптотрейдинге, в котором не только делился инсайдерской информацией о рынке криптовалют. Парень любил пощеголять своей богатой жизнью перед подписчиками. На фото в своей последней публикации парень позировал перед красным Porsche, даже не подозревая, что в этой машине его и убьют.

Фото © Instagram / _pessano

4 августа молодой человек проезжал через бразильский город Сан-Педру-да-Алдея. В один момент к нему подъехал серебристый Volkswagen Voyage, из окна вылез один из участников местной банды и выстрелил Уэсли в шею. Шансов на скорую медицинскую помощь в маленьком городке у парня не было. В окровавленной футболке трейдер скончался, не дождавшись приезда спецслужб.

По одной из версий следствия, убийство Уэсли напрямую связано с его блогом. По мнению властей, местные банды всё чаще нацеливаются на "хвастающихся инстаграмеров". Мол, они сами в соцсетях показывают всем, в том числе и преступникам, как много у них денег, которые можно украсть

Фото © Instagram / _pessano