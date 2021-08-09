19-летнего криптотрейдера застрелили прямо в Porsche, которым он без конца хвастался в соцсетях
Молодой криптотрейдер из Кабу-Фриу, Бразилия, ехал в соседний город в парикмахерскую на дорогом авто. Тогда-то парень и попал в засаду, которая лишила его жизни.
19-летний Уэсли Пессано Сантарена вёл блог о криптотрейдинге, в котором не только делился инсайдерской информацией о рынке криптовалют. Парень любил пощеголять своей богатой жизнью перед подписчиками. На фото в своей последней публикации парень позировал перед красным Porsche, даже не подозревая, что в этой машине его и убьют.
4 августа молодой человек проезжал через бразильский город Сан-Педру-да-Алдея. В один момент к нему подъехал серебристый Volkswagen Voyage, из окна вылез один из участников местной банды и выстрелил Уэсли в шею. Шансов на скорую медицинскую помощь в маленьком городке у парня не было. В окровавленной футболке трейдер скончался, не дождавшись приезда спецслужб.
По одной из версий следствия, убийство Уэсли напрямую связано с его блогом. По мнению властей, местные банды всё чаще нацеливаются на "хвастающихся инстаграмеров". Мол, они сами в соцсетях показывают всем, в том числе и преступникам, как много у них денег, которые можно украсть
И хоть Уэсли было всего 19 лет, судя по его "Инстаграму", он занимался криптотрейдингом уже три года. Причём за это время парню удалось сколотить неплохой капитал. Юноша регулярно фотографировался с пачками денег, которые якобы ему принесло именно прибыльное хобби. Помимо профиля в "Инстаграме" с 130 тысячами подписчиков, у бразильца был ютуб-аккаунт, на который подписано 15,5 тысячи человек, пишет The Sun.
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