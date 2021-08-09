Камера сняла ужас на лице убийцы, когда тот понял, что его поймали с поличным

В прошлом году 19-летняя студентка юрфака Ая Хачем стала случайной жертвой многолетней вражды между двумя автомастерскими в Блэкберне, Англия. Владелец одной из фирм — Фероз Сулейман — решил убить конкурента при свете дня. Но нанятый им убийца — 33-летний Замир Раджа — промахнулся и выстрелил в грудь невинной Ае, которая случайно оказалась не в том месте не в то время.

Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения, и уже скоро киллера задержали и привели в полицейский участок. Ужас на лице Раджи, когда он понял, что его преступление попало на плёнку, говорит о многом

Кадры из видео © YouTube / sundas faraz

Полиция Ланкашира изучила 88 000 часов видеозаписей, прослушала десятки часов телефонных разговоров и использовала другие методы цифровой криминалистики для отслеживания подозреваемых, пишет Daily Mail. За несколько месяцев расследования помимо Сулеймана и Раджи было арестовано ещё пять человек. В зависимости от их ролей в преступлении им были выдвинуты обвинения в убийстве, непреднамеренном убийстве и покушении на убийство.

Фото © Twitter / LancsPolice

Во вторник, 3 августа, во время четырёхчасового судебного заседания присяжные признали всех обвиняемых виновными. Сроки заключения варьируются от 27 до 34 лет, пишет The Sun