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Камера сняла ужас на лице убийцы, когда тот понял, что его поймали с поличным

Пошедшее не по плану убийство обернулось для семи причастных общим сроком более двухсот лет.

9 августа, 07:53

Фото © Twitter / LancsPolice

В прошлом году 19-летняя студентка юрфака Ая Хачем стала случайной жертвой многолетней вражды между двумя автомастерскими в Блэкберне, Англия. Владелец одной из фирм — Фероз Сулейман — решил убить конкурента при свете дня. Но нанятый им убийца — 33-летний Замир Раджа — промахнулся и выстрелил в грудь невинной Ае, которая случайно оказалась не в том месте не в то время.

Инцидент был записан на камеры видеонаблюдения, и уже скоро киллера задержали и привели в полицейский участок. Ужас на лице Раджи, когда он понял, что его преступление попало на плёнку, говорит о многом

Кадры из видео © YouTube / sundas faraz

Полиция Ланкашира изучила 88 000 часов видеозаписей, прослушала десятки часов телефонных разговоров и использовала другие методы цифровой криминалистики для отслеживания подозреваемых, пишет Daily Mail. За несколько месяцев расследования помимо Сулеймана и Раджи было арестовано ещё пять человек. В зависимости от их ролей в преступлении им были выдвинуты обвинения в убийстве, непреднамеренном убийстве и покушении на убийство.

Фото © Twitter / LancsPolice

Фото © Twitter / LancsPolice

Во вторник, 3 августа, во время четырёхчасового судебного заседания присяжные признали всех обвиняемых виновными. Сроки заключения варьируются от 27 до 34 лет, пишет The Sun

Убийцу, который зарезал музыканта на глазах у десятков прохожих, приговорили к пожизненному сроку

Убийцу, который зарезал музыканта на глазах у десятков прохожих, приговорили к пожизненному сроку

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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