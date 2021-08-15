В США удивились высоким темпам роста экономики России

Российская экономика после отмены введённых из-за коронавируса ограничений вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем предполагалось. Это рекордные темпы роста с 2000 года, сообщает издание Bloomberg.

"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — пишет экономист Скотт Джонсон.

Отмечается, что валовой внутренний продукт страны (ВВП) во втором квартале увеличился на 10,3%, также выросли показатели розничной торговли, пассажирских перевозок и обрабатывающего производства. По оценке экспертов агентства Morgan Stanley, с июня по сентябрь ВВП продолжит расти, однако увеличение будет происходить медленнее. Это объясняется тем, что положительные эффекты от снятия карантина постепенно сойдут на нет.