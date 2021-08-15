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В США удивились высоким темпам роста экономики России

По мнению специалистов, с июня по сентябрь ВВП продолжит увеличиваться, однако происходить это будет медленнее.

15 августа, 13:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Российская экономика после отмены введённых из-за коронавируса ограничений вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем предполагалось. Это рекордные темпы роста с 2000 года, сообщает издание Bloomberg.

"Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось", — пишет экономист Скотт Джонсон.

Отмечается, что валовой внутренний продукт страны (ВВП) во втором квартале увеличился на 10,3%, также выросли показатели розничной торговли, пассажирских перевозок и обрабатывающего производства. По оценке экспертов агентства Morgan Stanley, с июня по сентябрь ВВП продолжит расти, однако увеличение будет происходить медленнее. Это объясняется тем, что положительные эффекты от снятия карантина постепенно сойдут на нет.

В Минэке сообщили о возвращении ВВП России на допандемийный уровень

В Минэке сообщили о возвращении ВВП России на допандемийный уровень

Ранее в Росстате заявили о росте ВВП во II квартале более чем на 10%. Отмечается, что это предварительная оценка, которая основана на оперативной статистической отчётности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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