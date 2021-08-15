Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200 во время тушения природных пожаров в республике. Прямую трансляцию выступления главы Турции вёл местный телеканал TRT .

"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолёт. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования", — сказал он.