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Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции

Как сообщалось ранее, на борту рухнувшего лайнера находились россияне и турки.

15 августа, 13:07
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200 во время тушения природных пожаров в республике. Прямую трансляцию выступления главы Турции вёл местный телеканал TRT.

"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолёт. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования", — сказал он.

Путин выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Путин выразил соболезнования родным военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Напомним, что о крушении Бе-200 в горах Турции стало известно накануне. Воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров. В Минобороны РФ подтвердили, что борт принадлежал им. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих, а также представители Турции. Как сообщили в российском военном ведомстве, все находящиеся на борту Бе-200 погибли. Как сообщал Лайф, среди экипажа был известный российский лётчик Евгений Кузнецов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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