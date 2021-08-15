Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением российского Бе-200 в Турции
Как сообщалось ранее, на борту рухнувшего лайнера находились россияне и турки.
Фото © ТАСС/Zuma
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского самолёта-амфибии Бе-200 во время тушения природных пожаров в республике. Прямую трансляцию выступления главы Турции вёл местный телеканал TRT.
"Вчера в Кахраманмараше во время тушения пожара потерпел крушение пожарный самолёт. В результате аварии погиб экипаж, состоявший из граждан России и Турции. Приношу свои соболезнования", — сказал он.
Напомним, что о крушении Бе-200 в горах Турции стало известно накануне. Воздушное судно было арендовано у России для тушения пожаров. В Минобороны РФ подтвердили, что борт принадлежал им. В составе экипажа было пятеро российских военнослужащих, а также представители Турции. Как сообщили в российском военном ведомстве, все находящиеся на борту Бе-200 погибли. Как сообщал Лайф, среди экипажа был известный российский лётчик Евгений Кузнецов.
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