Москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом
Тем не менее август сумеет подарить россиянам и солнечную погоду, и даже "финальный всплеск субтропического тепла".
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В четверг, 17 августа, в столицу придут грозовые дожди со шквалом и градом, об этом сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист отметил, что, несмотря на прогнозы, август сумеет подарить жителям Центральной России и солнечную погоду, и даже "финальный всплеск субтропического тепла".
"Понедельник в регионе стартует с плюс 23–28, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных плюс 28–33, на юге местами плюс 35. Даже ночами будет не прохладнее плюс 15–20", — сообщил Тишковец.
Однако, по словам синоптика, вечером в среду с северо-запада подойдёт холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом.
Ранее синоптики прогнозировали, что 12 августа станет самым дождливым днём и поставит рекорд по количеству выпавших осадков с начала нынешнего столетия.
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