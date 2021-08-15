Москвичей предупредили о грозовых дождях с мозаичным градом

В четверг, 17 августа, в столицу придут грозовые дожди со шквалом и градом, об этом сообщил РИА "Новости" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что, несмотря на прогнозы, август сумеет подарить жителям Центральной России и солнечную погоду, и даже "финальный всплеск субтропического тепла".

"Понедельник в регионе стартует с плюс 23–28, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных плюс 28–33, на юге местами плюс 35. Даже ночами будет не прохладнее плюс 15–20", — сообщил Тишковец.

Однако, по словам синоптика, вечером в среду с северо-запада подойдёт холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом.