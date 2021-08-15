НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России предложили отказаться от копеек

Один из российских экономистов предположил, что данные мелкие номиналы себя уже изжили.

15 августа, 12:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В использовании копеек нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России. Такой точки зрения придерживается доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.

"Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен", — сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".

Эксперт добавил, что это потребует определённых регламентов со стороны ЦБ (Центральный банк России), но это всё абсолютно возможно. На сегодняшний день, по мнению Иноземцева, минимальным номиналом в стране могли бы стать 50 копеек.

Выросли расходы россиян на таблетки для похудения

Выросли расходы россиян на таблетки для похудения

А ещё Лайф рассказывал, что акции "Ленты", "Магнита" и Х5 Retail Group снизились из-за проверки ФАС. Ранее стало известно, что в пятницу, 13 августа, ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Звезда YouTube заработала за месяц 300 млн, но ей пришлось раздеться догола и выдержать волну хейта

сегодня в 11:00

Экономист объяснил, почему не стоит бояться роста цен на кофе и закупаться им впрок

28 июля, 18:37

Россиянам рассказали, как и в каких валютах лучше всего хранить сбережения

сегодня в 08:00

"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

сегодня в 12:30

Вонзил в сердце нож: Россиянин жестоко расправился с 16-летней возлюбленной в приступе ревности

сегодня в 12:24

Новости партнеров

Layer 1