В России предложили отказаться от копеек

"Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен", — сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".