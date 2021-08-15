В России предложили отказаться от копеек
Один из российских экономистов предположил, что данные мелкие номиналы себя уже изжили.
Фото © Pixabay
В использовании копеек нет необходимости, поэтому следует принять меры по округлению цен в России. Такой точки зрения придерживается доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев.
"Проблема заключается в том, что в розничной торговле используются товары, которые продаются на вес. В связи с этим возникают дробные цифры, и понятно, что не всегда можно сделать так, чтобы товар стоил без всяких мелких номиналов. Поэтому я думаю, что если говорить об уходе от копеечных монет, то нужно предложить какой-то механизм округления цен", — сказал он в беседе с изданием "Газета.ru".
Эксперт добавил, что это потребует определённых регламентов со стороны ЦБ (Центральный банк России), но это всё абсолютно возможно. На сегодняшний день, по мнению Иноземцева, минимальным номиналом в стране могли бы стать 50 копеек.
А ещё Лайф рассказывал, что акции "Ленты", "Магнита" и Х5 Retail Group снизились из-за проверки ФАС. Ранее стало известно, что в пятницу, 13 августа, ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.
Комментариев: 0