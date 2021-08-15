Вонзил в сердце нож: Россиянин жестоко расправился с 16-летней возлюбленной в приступе ревности
В страшном преступлении подозревается 22-летний молодой человек, с которым у погибшей были романтические отношения.
Фото © ТАСС / СК РФ
16-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая пропала 14 августа, была найдена погибшей. Об этом сообщила нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь".
Фото © LIFE
Как сообщает СК РФ по Нижегородской области, на теле были зафиксированы признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержан 22-летний местный житель, с убитой девушкой он был знаком. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа пара встретилась обсудить личные вопросы. В итоге молодой человек ударил девушку ножом в область сердца, от ранения та скончалась на месте.
Источник сообщил Лайфу, что после задержания молодой человек рассказал о ссорах. По его словам, последние две недели они с подругой постоянно ругались на почве ревности.
Ранее Лайф сообщал о том, как житель Калужской области в ходе выяснения личных отношений застрелил дочь и ранил бывшую жену. Мужчина две недели ссорился с женщинами, а когда его решили выгнать из дома, стал палить по ним из пистолета.
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