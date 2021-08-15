НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вонзил в сердце нож: Россиянин жестоко расправился с 16-летней возлюбленной в приступе ревности

В страшном преступлении подозревается 22-летний молодой человек, с которым у погибшей были романтические отношения.

15 августа, 12:24

Фото © ТАСС / СК РФ

16-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая пропала 14 августа, была найдена погибшей. Об этом сообщила нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь".

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Как сообщает СК РФ по Нижегородской области, на теле были зафиксированы признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержан 22-летний местный житель, с убитой девушкой он был знаком. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа пара встретилась обсудить личные вопросы. В итоге молодой человек ударил девушку ножом в область сердца, от ранения та скончалась на месте.

Источник сообщил Лайфу, что после задержания молодой человек рассказал о ссорах. По его словам, последние две недели они с подругой постоянно ругались на почве ревности.

Сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции

Сибиряк зарезал жену после того, как его отпустили из отдела полиции

Ранее Лайф сообщал о том, как житель Калужской области в ходе выяснения личных отношений застрелил дочь и ранил бывшую жену. Мужчина две недели ссорился с женщинами, а когда его решили выгнать из дома, стал палить по ним из пистолета.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Более 700 детей эвакуировали из лагеря в Башкирии из-за природного пожара

сегодня в 11:14

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении на Гаити

сегодня в 12:22

Похороненные заживо: Как похитители из Калифорнии закопали целый автобус с детьми, надеясь на крупный выкуп

сегодня в 09:00

В России предложили отказаться от копеек

сегодня в 12:33

"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

сегодня в 12:30

Новости партнеров

Layer 1