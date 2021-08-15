16-летняя жительница Нижнего Новгорода, которая пропала 14 августа, была найдена погибшей. Об этом сообщила нижегородская поисково-спасательная группа "Рысь".

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Как сообщает СК РФ по Нижегородской области, на теле были зафиксированы признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По подозрению в преступлении задержан 22-летний местный житель, с убитой девушкой он был знаком. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 августа пара встретилась обсудить личные вопросы. В итоге молодой человек ударил девушку ножом в область сердца, от ранения та скончалась на месте.

Источник сообщил Лайфу, что после задержания молодой человек рассказал о ссорах. По его словам, последние две недели они с подругой постоянно ругались на почве ревности.