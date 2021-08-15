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Опубликовано 15 августа 2021, 12:18
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Лукашенко назвал виновных в распаде СССР

Фото © ТАСС / Николай Петров

Фото © ТАСС / Николай Петров

По его словам, Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в распаде СССР были виноваты Борис Ельцин и Михаил Горбачёв. Он подчеркнул, что "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну".

"Ну, конечно, Ельцин и Горбачёв... Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — сказал Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос в фильме "ГКЧП. 30 лет спустя" на телеканале "Россия-1".

Из-за чего на самом деле распался Советский Союз
Из-за чего на самом деле распался Советский Союз

Президент Белоруссии добавил, что Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

Ранее Александр Лукашенко сравнивал "перелом" в Белоруссии с распадом СССР. Произошедшие после президентских выборов события он назвал "попыткой мятежа по принципу "блицкриг".

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Ирина Мусина
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