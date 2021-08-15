Лукашенко назвал виновных в распаде СССР

По его словам, Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в распаде СССР были виноваты Борис Ельцин и Михаил Горбачёв. Он подчеркнул, что "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну".

"Ну, конечно, Ельцин и Горбачёв... Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — сказал Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос в фильме "ГКЧП. 30 лет спустя" на телеканале "Россия-1".

Президент Белоруссии добавил, что Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".