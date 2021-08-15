НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко назвал виновных в распаде СССР

По его словам, Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

15 августа, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в распаде СССР были виноваты Борис Ельцин и Михаил Горбачёв. Он подчеркнул, что "нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну".

"Ну, конечно, Ельцин и Горбачёв... Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл", — сказал Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос в фильме "ГКЧП. 30 лет спустя" на телеканале "Россия-1".

О чём умолчал Горбачёв: Из-за чего на самом деле распался Советский Союз

О чём умолчал Горбачёв: Из-за чего на самом деле распался Советский Союз

Президент Белоруссии добавил, что Беловежское соглашение "просто продемонстрировало безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной".

Ранее Александр Лукашенко сравнивал "перелом" в Белоруссии с распадом СССР. Произошедшие после президентских выборов события он назвал "попыткой мятежа по принципу "блицкриг".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

За что Сталин казнил Героя Советского Союза генерала Павлова

вчера в 21:40

Генерала Лебедя заподозрили в подготовке плана по свержению Горбачёва в 1991 году

11 августа, 09:42

Атомная подлодка и диверсанты против судна-развалюхи: Как французские спецслужбы пытались проучить Гринпис

вчера в 21:40

В России предложили отказаться от копеек

сегодня в 12:33

"Над нами уже люди смеются": Президент "Урала" прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в РПЛ

сегодня в 12:30

Новости партнеров

Layer 1