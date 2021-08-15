Советников президента Афганистана сняли в ожидании вылета в аэропорту Кабула

Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана намереваются покинуть Кабул. В аэропорту столицы ожидают вылета в том числе и советники президента страны Ашрафа Гани. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в воздушной гавани.