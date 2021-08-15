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Советников президента Афганистана сняли в ожидании вылета в аэропорту Кабула

Сам Ашраф Гани, по данным СМИ, передал власть переходному правительству. Однако официального подтверждения этой информации нет.

15 августа, 12:11
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана намереваются покинуть Кабул. В аэропорту столицы ожидают вылета в том числе и советники президента страны Ашрафа Гани. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в воздушной гавани.

На борту Boeing 777 сняли также председателя Меджлиса Мохаммада Мохакика. По некоторым данным, чиновники пытаются вылететь в Пакистан. Разрешения на взлёт они ожидают уже несколько часов.

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Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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