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Папа римский призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане

Глава Римско-католической церкви считает, что всё можно решить за столом переговоров и сложив оружие.

15 августа, 11:20

Фото © ТАСС / АР / Andrew Medichini

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане и призвал к мирному урегулированию во благо местного населения. Об этом понтифик заявил после традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Выражаю глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", — сказал он.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне сторонники движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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