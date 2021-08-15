Папа римский призвал к мирному урегулированию ситуации в Афганистане

Папа римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане и призвал к мирному урегулированию во благо местного населения. Об этом понтифик заявил после традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Выражаю глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Прошу вас молиться со мной за мир и обретение решений за столом переговоров, без оружия. Только так измученное население этой страны сможет вернуться к нормальной и безопасной жизни", — сказал он.