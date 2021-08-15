Диетолог предупредила об опасных для печени продуктах

Не только лишь жареные и жирные продукты представляют опасность для печени. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала врач-диетолог Татьяна Тарновская. По её словам, ожирение печени можно заработать даже на обезжиренной диете.

"Казалось бы, ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи — и будет твоей печени счастье. Но не тут-то было", — отметила Тарновская.

Оказалось, всё дело в недостаточном количестве жиров, которые входят в рацион человека при такой диете. В результате происходит падение уровня жирных кислот — и как следствие, печень начинает синтезировать жиры самостоятельно, откладывая их в своих клетках.

Для того чтобы избежать этого, специалист посоветовала переключить внимание на полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла. Также она напомнила о негативном влиянии алкоголя и сладостей, в составе которых присутствует фруктоза. Именно она может способствовать развитию ожирения печени, добавила Тарновская.