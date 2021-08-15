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Диетолог предупредила об опасных для печени продуктах

Выяснилось, что недостаточное количество жиров в рационе может привести к проблемам со здоровьем.

15 августа, 11:16
<p>Фото © <a href="https://ru.depositphotos.com/242648886/stock-photo-human-body-organs-anatomy-liver.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Depositphotos</a></p>

Фото © Depositphotos

Не только лишь жареные и жирные продукты представляют опасность для печени. Об этом в интервью порталу "Доктор Питер" рассказала врач-диетолог Татьяна Тарновская. По её словам, ожирение печени можно заработать даже на обезжиренной диете.

"Казалось бы, ешь обезжиренные продукты, отварную куриную грудку без кожи — и будет твоей печени счастье. Но не тут-то было", — отметила Тарновская.

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Оказалось, всё дело в недостаточном количестве жиров, которые входят в рацион человека при такой диете. В результате происходит падение уровня жирных кислот — и как следствие, печень начинает синтезировать жиры самостоятельно, откладывая их в своих клетках.

Для того чтобы избежать этого, специалист посоветовала переключить внимание на полезную пищу нормальной жирности без трансжиров и пальмового масла. Также она напомнила о негативном влиянии алкоголя и сладостей, в составе которых присутствует фруктоза. Именно она может способствовать развитию ожирения печени, добавила Тарновская.

Ранее диетологи рассказали о полезных свойствах "вредных" продуктов.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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