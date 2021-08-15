НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёные опровергли популярный миф о похудении

Употребление в пищу широкого спектра углеводов и их разумное сочетание полезно для здоровья, считают специалисты.

15 августа, 09:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Употребление быстрых углеводов не влияет на увеличение лишнего веса, об этом заявили американские учёные из Аризонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition.

К продуктам с высоким гликемическим индексом, то есть содержащим быстрые углеводы, относятся финики, белый хлеб, рис, мёд и картофель. Авторы в ходе исследования проанализировали данные почти двух миллионов человек, они сравнили их индекс массы тела и выяснили, что употребление быстрых углеводов не говорит о склонности людей к полноте. Более того, умеренное и сбалансированное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальный вес и сокращать риск заболеваний. Учёные советуют следить за своим питанием и составлять разнообразный рацион.

"Употребление в пищу широкого спектра углеводов — от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев — и их разумное сочетание полезно для здоровья", — заключили они.

Тренер рассказал, как плавание может помочь с похудением

Тренер рассказал, как плавание может помочь с похудением

Ранее врач-диетолог рассказала, как похудеть, лёжа на диване. По её словам, простые упражнения в горизонтальном положении и достаточное количество клетчатки — верный путь к хорошей фигуре.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Эта девушка выглядит словно с обложки, но никто не верит, что раньше её вес был в два раза больше

сегодня в 08:00

"Диву даюсь": Блогерша Лена Миро назвала цирком историю с "чудесным воскрешением" МакSим

сегодня в 09:19

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве танкера в Ливане

сегодня в 09:34

Афганский маршал Дустум бежал из захваченного талибами Мазари-Шарифа

сегодня в 09:31

Захарова назвала обострение в Афганистане результатом эксперимента США

сегодня в 09:27

Новости партнеров

Layer 1