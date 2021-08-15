Учёные опровергли популярный миф о похудении
Употребление в пищу широкого спектра углеводов и их разумное сочетание полезно для здоровья, считают специалисты.
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Употребление быстрых углеводов не влияет на увеличение лишнего веса, об этом заявили американские учёные из Аризонского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Advances in Nutrition.
К продуктам с высоким гликемическим индексом, то есть содержащим быстрые углеводы, относятся финики, белый хлеб, рис, мёд и картофель. Авторы в ходе исследования проанализировали данные почти двух миллионов человек, они сравнили их индекс массы тела и выяснили, что употребление быстрых углеводов не говорит о склонности людей к полноте. Более того, умеренное и сбалансированное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальный вес и сокращать риск заболеваний. Учёные советуют следить за своим питанием и составлять разнообразный рацион.
"Употребление в пищу широкого спектра углеводов — от белого хлеба с быстрыми углеводами до хлопьев — и их разумное сочетание полезно для здоровья", — заключили они.
Ранее врач-диетолог рассказала, как похудеть, лёжа на диване. По её словам, простые упражнения в горизонтальном положении и достаточное количество клетчатки — верный путь к хорошей фигуре.
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