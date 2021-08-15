Учёные опровергли популярный миф о похудении

К продуктам с высоким гликемическим индексом, то есть содержащим быстрые углеводы, относятся финики, белый хлеб, рис, мёд и картофель. Авторы в ходе исследования проанализировали данные почти двух миллионов человек, они сравнили их индекс массы тела и выяснили, что употребление быстрых углеводов не говорит о склонности людей к полноте. Более того, умеренное и сбалансированное употребление таких продуктов помогает поддерживать нормальный вес и сокращать риск заболеваний. Учёные советуют следить за своим питанием и составлять разнообразный рацион.