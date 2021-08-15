Бойцы "Вымпела" назвали оружие для операций по освобождению заложников
В нём используются пули с мягким сердечником, что предотвращает случайный рикошет при штурме помещения и позволяет не ранить заложников.
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Боевые пловцы Управления "В" Центра специального назначения ФСБ ("Вымпел") рассказали телеканалу "Звезда" о новом оружии, которое используется для спецопераций и учений.
При проведении мероприятий по освобождению заложников в качестве оружия боевые пловцы используют пистолет-пулемёт "Витязь" с лёгкими пистолетными пулями. Оружие не обладает убойной силой автомата, однако предоставляет возможность применять пистолетный боеприпас с мягким сердечником, что предотвращает случайный рикошет при штурме зданий и позволяет избежать ранения заложников.
Ранее Лайф рассказывал, что группа компаний "Калашников" намерена выпустить страйкбольный автомат на базе АК-12 — новый небоевой автомат для страйкбола будет максимально использовать оригинальные компоненты АК-12.
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