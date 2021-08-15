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Бойцы "Вымпела" назвали оружие для операций по освобождению заложников

В нём используются пули с мягким сердечником, что предотвращает случайный рикошет при штурме помещения и позволяет не ранить заложников.

15 августа, 09:01

Фото © Shutterstock

Боевые пловцы Управления "В" Центра специального назначения ФСБ ("Вымпел") рассказали телеканалу "Звезда" о новом оружии, которое используется для спецопераций и учений.

При проведении мероприятий по освобождению заложников в качестве оружия боевые пловцы используют пистолет-пулемёт "Витязь" с лёгкими пистолетными пулями. Оружие не обладает убойной силой автомата, однако предоставляет возможность применять пистолетный боеприпас с мягким сердечником, что предотвращает случайный рикошет при штурме зданий и позволяет избежать ранения заложников.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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