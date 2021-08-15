В Петербурге зафиксировали минимальное число заболевших ковидом с 1 июля

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 1668 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель с 1 июля, как следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с CoViD-19.

Всего с начала пандемии в Северной столице выявили 556 610 случаев заражения, выздоровело 529 649 человек.

Ранее стало известно, что в России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Всего в стране с начала пандемии было зафиксировано 6 600 836 случаев заражения в 85 регионах.