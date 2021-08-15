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В России за сутки выявили 21 624 случая коронавируса

Всего в стране с начала пандемии было зафиксировано 6 600 836 случаев заражения в 85 регионах.

15 августа, 08:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.

Также за сутки зафиксировано 816 летальных исходов. Всего в стране выявлено 6 600 836 заболевших в 85 регионах.

Ранее стало известно, что коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве. В столичном Депздраве отметили, что заболеваемость ковидом за месяц практически достигла уровня конца 2020 года. При этом ситуацию усугубляла жара, а также распространение штамма "дельта".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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