В России за сутки выявили 21 624 случая коронавируса
Всего в стране с начала пандемии было зафиксировано 6 600 836 случаев заражения в 85 регионах.
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В России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.
Также за сутки зафиксировано 816 летальных исходов. Всего в стране выявлено 6 600 836 заболевших в 85 регионах.
Ранее стало известно, что коронавирус стал причиной более шести тысяч смертей в июле в Москве. В столичном Депздраве отметили, что заболеваемость ковидом за месяц практически достигла уровня конца 2020 года. При этом ситуацию усугубляла жара, а также распространение штамма "дельта".
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