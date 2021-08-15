В России за сутки выявили 21 624 случая коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано 21 624 новых случая инфицирования коронавирусом. Причём 8,1% заболевших заразились от людей, у которых не было клинических проявлений болезни. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением CoViD-19.



Также за сутки зафиксировано 816 летальных исходов. Всего в стране выявлено 6 600 836 заболевших в 85 регионах.