СМИ: Талибы ведут переговоры с правительством о мирном входе в Кабул

Предводители движения "Талибан"* приказали боевикам оставаться у границ Кабула, а не брать город штурмом. Об этом сообщил в "Твиттере" представитель радикалов Забиулла Муджахид.

"Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", — написал он.