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СМИ: Талибы ведут переговоры с правительством о мирном входе в Кабул

Радикалы захватили многие афганские провинции. МВД страны сообщило, что они уже вступили в столицу.

15 августа, 08:57
<p>Фото © ТАСС / AP / Hamed Sarfarazi</p>

Фото © ТАСС / AP / Hamed Sarfarazi

Предводители движения "Талибан"* приказали боевикам оставаться у границ Кабула, а не брать город штурмом. Об этом сообщил в "Твиттере" представитель радикалов Забиулла Муджахид.

"Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", — написал он.

Как сообщает местный телеканал 1TV, в настоящее время талибы ведут переговоры с властями Афганистана. Отмечается, что боевики намерены войти в город мирным путём, если на то согласится правительство страны.

В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

Как сообщал Лайф, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. Так, ранее сегодня сообщалось о взятии талибами значимого города на востоке Афганистана — Джелалабада.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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