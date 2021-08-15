СМИ: Талибы ведут переговоры с правительством о мирном входе в Кабул
Радикалы захватили многие афганские провинции. МВД страны сообщило, что они уже вступили в столицу.
Фото © ТАСС / AP / Hamed Sarfarazi
Предводители движения "Талибан"* приказали боевикам оставаться у границ Кабула, а не брать город штурмом. Об этом сообщил в "Твиттере" представитель радикалов Забиулла Муджахид.
"Мы приказали нашим бойцам оставаться на входах в Кабул и не штурмовать город", — написал он.
Как сообщает местный телеканал 1TV, в настоящее время талибы ведут переговоры с властями Афганистана. Отмечается, что боевики намерены войти в город мирным путём, если на то согласится правительство страны.
Как сообщал Лайф, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. Так, ранее сегодня сообщалось о взятии талибами значимого города на востоке Афганистана — Джелалабада.
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