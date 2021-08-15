Пьяный мужчина попал под колёса автомобиля. Видео © LIFE

В Москве на улице Маршала Савицкого двое мужчин попытались отговорить своего нетрезвого приятеля вести машину, в результате чего один из них попал под колёса авто.

Мужчина забрался на капот и начал кричать: "Давай вылазь!" Однако водителя это не остановило, он тронулся с места и по неосторожности наехал на своего друга. По данным Лайфа, пострадавший от госпитализации отказался. Очевидцы также рассказали, что сотрудники ДПС на место не прибывали.