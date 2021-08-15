"Давай вылазь!": Пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения
Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.
Пьяный мужчина попал под колёса автомобиля. Видео © LIFE
В Москве на улице Маршала Савицкого двое мужчин попытались отговорить своего нетрезвого приятеля вести машину, в результате чего один из них попал под колёса авто.
Мужчина забрался на капот и начал кричать: "Давай вылазь!" Однако водителя это не остановило, он тронулся с места и по неосторожности наехал на своего друга. По данным Лайфа, пострадавший от госпитализации отказался. Очевидцы также рассказали, что сотрудники ДПС на место не прибывали.
Ранее Лайф сообщал о том, что водитель "шкоды" влетел в остановку с людьми на улице Миклухо-Маклая в Москве. Выяснилось, что виновник аварии был пьян, при этом сам он не пострадал.
Комментариев: 0