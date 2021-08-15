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"Давай вылазь!": Пьяный москвич переехал друга, который залез на капот ради его спасения

Пострадавший пытался не пустить подвыпившего приятеля за руль, однако того это не устроило.

15 августа, 08:50

Пьяный мужчина попал под колёса автомобиля. Видео © LIFE

В Москве на улице Маршала Савицкого двое мужчин попытались отговорить своего нетрезвого приятеля вести машину, в результате чего один из них попал под колёса авто.

Мужчина забрался на капот и начал кричать: "Давай вылазь!" Однако водителя это не остановило, он тронулся с места и по неосторожности наехал на своего друга. По данным Лайфа, пострадавший от госпитализации отказался. Очевидцы также рассказали, что сотрудники ДПС на место не прибывали.

В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

В Петербурге пьяный лихач на каршеринге снёс остановку

Ранее Лайф сообщал о том, что водитель "шкоды" влетел в остановку с людьми на улице Миклухо-Маклая в Москве. Выяснилось, что виновник аварии был пьян, при этом сам он не пострадал.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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