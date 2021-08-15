Авария в системе подачи кислорода для ИВЛ произошла в ковидной больнице в ДНР

Авария произошла в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в одной из больниц Донецка. Информации о жертвах и пострадавших нет, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

"Донецк, Киевский район, ЦГКБ № 1, инфекционное отделение — порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.