Авария в системе подачи кислорода для ИВЛ произошла в ковидной больнице в ДНР
Сотрудники республиканского МЧС сообщили, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, пострадавших нет.
Фото © ТАСС / Мишин Максим
Авария произошла в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в одной из больниц Донецка. Информации о жертвах и пострадавших нет, пишет пресс-служба республиканского МЧС.
"Донецк, Киевский район, ЦГКБ № 1, инфекционное отделение — порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.
Отмечается, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. От МЧС ДНР привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава, уточнили в ведомстве.
Напомним, что поломка системы подачи кислорода в одной из больниц Владикавказа 9 августа закончилась гибелью пациентов. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.
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