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Авария в системе подачи кислорода для ИВЛ произошла в ковидной больнице в ДНР

Сотрудники республиканского МЧС сообщили, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам, пострадавших нет.

15 августа, 08:37

Фото © ТАСС / Мишин Максим

Авария произошла в системе подачи кислорода для оборудования искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в одной из больниц Донецка. Информации о жертвах и пострадавших нет, пишет пресс-служба республиканского МЧС.

"Донецк, Киевский район, ЦГКБ № 1, инфекционное отделение — порыв в подземной магистрали системы кислородоподающего оборудования для аппаратов искусственной вентиляции лёгких", — говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.

Отмечается, что специалисты оперативно приступили к восстановительным работам. От МЧС ДНР привлекалось четыре единицы техники и 15 человек личного состава, уточнили в ведомстве.

Медицина на коленке: Из-за кого в больнице Владикавказа скончалось 9 человек

Медицина на коленке: Из-за кого в больнице Владикавказа скончалось 9 человек

Напомним, что поломка системы подачи кислорода в одной из больниц Владикавказа 9 августа закончилась гибелью пациентов. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших, смерть которых пока не спешат связывать с инцидентом. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что медучреждение неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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