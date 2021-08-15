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Два человека погибли и трое пострадали в страшном ДТП под Красноярском

Полиция проводит проверку по факту аварии. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

15 августа, 08:19

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

На юго-западе Красноярского края произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате ЧП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На трассе в Шарыповском муниципальном округе произошло лобовое столкновение Opel Astra и Daewoo. Водитель и пассажир последней погибли на месте. Другого пассажира и двух человек, находившихся в Opel, отправили в больницу.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего ДТП. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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