В Москве умер главный муфтий Узбекистана

Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов умер в московской больнице, где проходил лечение.

"Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжёлой болезни", — говорится в телеграм-канале УМУ.

Данные о критическом состоянии здоровья Алимова появились в соцсетях в конце июля. Однако УМУ тогда сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление уточнило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от лёгочного и сосудистого заболеваний.