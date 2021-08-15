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В Москве умер главный муфтий Узбекистана

Он лечился в российской столице от лёгочного и сосудистого заболеваний, ещё в конце июля стало известно об ухудшении его состояния.

15 августа, 08:04
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/muslimuzportal" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Muslim.uz</a></p>

Фото © Telegram / Muslim.uz

Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов умер в московской больнице, где проходил лечение.

"Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжёлой болезни", — говорится в телеграм-канале УМУ.

Данные о критическом состоянии здоровья Алимова появились в соцсетях в конце июля. Однако УМУ тогда сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление уточнило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от лёгочного и сосудистого заболеваний.

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Также Лайф писал, что муфтий Карачаево-Черкесии заразился коронавирусом и был доставлен в больницу. Его подключили к подаче кислорода. А вот подключение муфтия к аппарату искусственной вентиляции лёгких тогда не потребовалось.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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