В Москве умер главный муфтий Узбекистана
Он лечился в российской столице от лёгочного и сосудистого заболеваний, ещё в конце июля стало известно об ухудшении его состояния.
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Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов умер в московской больнице, где проходил лечение.
"Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжёлой болезни", — говорится в телеграм-канале УМУ.
Данные о критическом состоянии здоровья Алимова появились в соцсетях в конце июля. Однако УМУ тогда сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление уточнило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от лёгочного и сосудистого заболеваний.
Также Лайф писал, что муфтий Карачаево-Черкесии заразился коронавирусом и был доставлен в больницу. Его подключили к подаче кислорода. А вот подключение муфтия к аппарату искусственной вентиляции лёгких тогда не потребовалось.
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