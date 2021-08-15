НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новый телефон

Более 70% респондентов относятся отрицательно к приобретению гаджета в кредит, а свыше четырёх тысяч человек ответили, что никогда не покупали подержанный смартфон и не собираются этого делать.

15 августа, 07:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона не более 30 тысяч рублей и намереваются пользоваться им в течение трёх – пяти лет. Такие результаты показал опрос аналитического центра университета "Синергия", в котором участвовало пять тысяч жителей со всей страны.

"Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Ещё 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", — приводит данные исследования РИА "Новости".

Согласно результатам опроса, более 70% россиян относятся отрицательно к приобретению гаджета в кредит, а больше четырёх тысяч человек ответили, что никогда не покупали подержанный смартфон и не собираются этого делать. Также респонденты рассказывали, как часто они готовы покупать новое мобильное устройство. 5,2% сообщили, что меняют гаджет раз в год, 17,1% — раз в два года, а большинство опрошенных — 77,7% — используют смартфон на протяжении трёх – пяти лет.

Чаще всего россияне приобретают новую модель из-за того, что старый гаджет стал медленно работать или вовсе сломался (65%), на рынке появляются телефоны с лучшими характеристиками (17,9%), на корпусе или экране появились дефекты (12,8%). И лишь около двухсот человек ответили, что готовы купить новый смартфон, чтобы быть в тренде.

Лучшие в своём деле: 5 смартфонов с хорошей камерой и экраном, которые стоит купить в 2021 году

Лучшие в своём деле: 5 смартфонов с хорошей камерой и экраном, которые стоит купить в 2021 году

Ранее Лайф писал о результатах опроса, согласно которым половина россиян оказалась не способна отличить в разговоре робота от человека. Преимуществами ненастоящего собеседника люди назвали подачу чёткой информации, диалог без перегруза, грамотную и вежливую речь, приятный голос и безусловное решение проблемы.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лучшие в своём деле: 5 смартфонов с хорошей камерой и экраном, которые стоит купить в 2021 году

11 августа, 21:40

Опрос показал, сколько россиян планируют проголосовать на выборах за "Единую Россию"

вчера в 16:08

Эта девушка выглядит словно с обложки, но никто не верит, что раньше её вес был в два раза больше

сегодня в 08:00

Россиянам рассказали, как и в каких валютах лучше всего хранить сбережения

сегодня в 08:00

Восемь человек погибли и 48 пострадали в ДТП с автобусом под Будапештом

сегодня в 07:55

Новости партнеров

Layer 1