Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новый телефон

Большинство россиян готовы потратить на покупку мобильного телефона не более 30 тысяч рублей и намереваются пользоваться им в течение трёх – пяти лет. Такие результаты показал опрос аналитического центра университета "Синергия", в котором участвовало пять тысяч жителей со всей страны.

"Для 35,9% граждан России приемлемая цена на смартфон составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Ещё 21,4% респондентов готовы потратить на мобильный телефон не более 15 тысяч рублей, а 10,3% — до 90 тысяч рублей", — приводит данные исследования РИА "Новости".

Согласно результатам опроса, более 70% россиян относятся отрицательно к приобретению гаджета в кредит, а больше четырёх тысяч человек ответили, что никогда не покупали подержанный смартфон и не собираются этого делать. Также респонденты рассказывали, как часто они готовы покупать новое мобильное устройство. 5,2% сообщили, что меняют гаджет раз в год, 17,1% — раз в два года, а большинство опрошенных — 77,7% — используют смартфон на протяжении трёх – пяти лет.

Чаще всего россияне приобретают новую модель из-за того, что старый гаджет стал медленно работать или вовсе сломался (65%), на рынке появляются телефоны с лучшими характеристиками (17,9%), на корпусе или экране появились дефекты (12,8%). И лишь около двухсот человек ответили, что готовы купить новый смартфон, чтобы быть в тренде.