Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве в воскресенье

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается тёплая летняя погода, температура воздуха поднимется до 25–28 градусов, поздним вечером в некоторых районах возможны дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт по-летнему погожий и довольно тёплый денёк с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы", — сказал метеоролог РИА "Новости".

Также он отметил, что ветер в столице и области будет юго-западный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.