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Метеоролог Тишковец рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Он отметил, что ветер в столице будет юго-западный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

15 августа, 07:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается тёплая летняя погода, температура воздуха поднимется до 25–28 градусов, поздним вечером в некоторых районах возможны дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт по-летнему погожий и довольно тёплый денёк с температурным фоном на 5 градусов выше положенной климатической нормы", сказал метеоролог РИА "Новости".

Также он отметил, что ветер в столице и области будет юго-западный, 3–8 метров в секунду, атмосферное давление понизится до 746 миллиметров ртутного столба.

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Ранее специалист Гидрометцентра рассказал, какие регионы России в сентябре ждут заморозки. Он отметил, что в большей части страны погода и количество осадков будут соответствовать климатической норме.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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