НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Восемь человек погибли и 48 пострадали в ДТП с автобусом под Будапештом

Пассажиров, получивших травмы, доставляют в больницу. На месте происшествия ведётся расследование.

15 августа, 07:55
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/the_postman24/status/1426810885880774661?s=20" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Thepostman24 news</a></p>

Фото © Twitter / Thepostman24 news

В 05:55 мск в 70 километрах к юго-западу от Будапешта автобус попал в аварию. В результате ДТП погибло восемь человек, ещё 48 пассажиров получили травмы, сообщается на сайте полиции Венгрии. Отмечается, что в данный момент движение на этом участке дороги приостановлено.

"На данный момент [пострадавших] доставляют в больницу. Полиция начала расследование на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Ранее стало известно, что 57 человек доставлены в больницы штата Нью-Йорк после ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся на Ниагарский водопад. Транспорт почему-то слетел с трассы. Травмы получили в том числе дети.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1