Восемь человек погибли и 48 пострадали в ДТП с автобусом под Будапештом

В 05:55 мск в 70 километрах к юго-западу от Будапешта автобус попал в аварию. В результате ДТП погибло восемь человек, ещё 48 пассажиров получили травмы, сообщается на сайте полиции Венгрии. Отмечается, что в данный момент движение на этом участке дороги приостановлено.