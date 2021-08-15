Восемь человек погибли и 48 пострадали в ДТП с автобусом под Будапештом
Пассажиров, получивших травмы, доставляют в больницу. На месте происшествия ведётся расследование.
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В 05:55 мск в 70 километрах к юго-западу от Будапешта автобус попал в аварию. В результате ДТП погибло восемь человек, ещё 48 пассажиров получили травмы, сообщается на сайте полиции Венгрии. Отмечается, что в данный момент движение на этом участке дороги приостановлено.
"На данный момент [пострадавших] доставляют в больницу. Полиция начала расследование на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 57 человек доставлены в больницы штата Нью-Йорк после ДТП с туристическим автобусом, направлявшимся на Ниагарский водопад. Транспорт почему-то слетел с трассы. Травмы получили в том числе дети.
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