Россиянам рассказали, как и в каких валютах лучше всего хранить сбережения

Хранить денежные сбережения лишь в одной валюте рискованно. Об этом рассказал глава аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. По его словам, для сохранения накоплений подойдёт диверсифицированный портфель из нескольких валют.

"Наиболее привлекательными и понятными валютами для хранения сбережений, помимо рублей, являются традиционные резервные валюты. В условиях высокой волатильности хранение сбережений лишь в одной валюте рискованно. Имеет смысл поделить валютную структуру на рубль и основные мировые валюты", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

При этом финансовый эксперт уточнил, что наиболее оптимально хранить рубли, доллары и евро в соотношении 40/40/20% соответственно. Связано это с тем, что американская экономика после кризиса на фоне пандемии восстанавливается значительно быстрее европейской. Также Евстифеев посоветовал обратить внимание на английский фунт стерлингов.

"Английская валюта уже учла значительную часть рисков, связанных с Brexit и ранее плохой статистикой по пандемии. Кроме того, нормализация денежно-кредитной политики Банка Англии может начаться раньше, чем европейского ЦБ, что предопределит усиление позиций фунта к евро", — добавил он.