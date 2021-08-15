Кабмин уточнил требования к электросетевым компаниям

Правительство России уточнило требования к компаниям, занимающимся прокладкой электросетей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что документ обязал электросетевые компании проводить кабели до распределительных устройств. Ранее электричество прокладывалось лишь до границы земельного участка, что создавало дополнительные затраты для застройщика и, как следствие, являлось причиной удорожания жилья.

"Принятое решение сделает процедуру технологического подключения менее затратной, позволит снизить стоимость строительства многоквартирных домов, а значит, позитивно повлияет на стоимость жилья на первичном рынке", — говорится на сайте правительства.