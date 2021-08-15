Захарова назвала обострение в Афганистане результатом эксперимента США
Ситуация в стране обострилась после того, как американский президент Джо Байден объявил о начале вывода войск.
Фото © Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Столкнувшиеся в Афганистане правительственные и радикальные силы являются результатом экспериментов Соединённых Штатов Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", — написала она.
Как уже сообщал Лайф, ситуация в Афганистане усугубилась после решения американского президента вывести из страны войска США. Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года, на фоне чего сторонники радикальной группировки "Талибан" организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
Так, сегодня сообщалось о взятии талибами города Джелалабада на востоке Афганистана. Позже представители движения сообщили о подходе к границам Кабула. При этом в США попросили радикалов не штурмовать город до тех пор, пока из него не будут эвакуированы все представители американской дипмиссии.
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