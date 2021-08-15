Захарова назвала обострение в Афганистане результатом эксперимента США

Столкнувшиеся в Афганистане правительственные и радикальные силы являются результатом экспериментов Соединённых Штатов Америки. Об этом в своём телеграм-канале заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Удивительно, но факт: в Афганистане идёт противостояние двух сил, обе из которых — результат мыслительного процесса США. С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона", — написала она.