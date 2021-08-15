"Диву даюсь": Блогерша Лена Миро назвала цирком историю с "чудесным воскрешением" МакSим
Певица больше месяца провела в медикаментозном сне с 80% поражения лёгких, врачи даже перевели её на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
Фото © ТАСС / Анна Салынская
Скандальный блогер Елена Миро негативно встретила вернувшуюся из больницы певицу МакSим. Тогда как поклонники артистки заваливают её соцсети письмами радости и поздравлениями, Миро предположила, что история с недугом и "чудесным воскрешением" певицы была лишь пиар-ходом.
"Смотрю я на этот цирк и диву даюсь от народа. Глаза на лоб лезут, какие прекрасные люди вокруг. Немножко наивные, но что поделаешь? Может, это и хорошо — быть такими", — цитирует Миро издание "Дни.ру".
Блогерша уверена, что болезнь Максим была просто ходом, который придумали пиарщики "забытой всеми певицы", чтобы поднять её популярность. Свою аудиторию Миро, видимо, убедить смогла — под постом многие комментаторы выразили с ней солидарность. Однако в инстаграме МакSим под публикацией о её выздоровлении исключительно слова поддержки и положительные комментарии.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками. Накануне, 13 августа, певицу выписали из больницы. Она продолжит лечение на дому.
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