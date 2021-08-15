Скандальный блогер Елена Миро негативно встретила вернувшуюся из больницы певицу МакSим. Тогда как поклонники артистки заваливают её соцсети письмами радости и поздравлениями, Миро предположила, что история с недугом и "чудесным воскрешением" певицы была лишь пиар-ходом.

"Смотрю я на этот цирк и диву даюсь от народа. Глаза на лоб лезут, какие прекрасные люди вокруг. Немножко наивные, но что поделаешь? Может, это и хорошо — быть такими", — цитирует Миро издание "Дни.ру".