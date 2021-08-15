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Сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане

Часть беглецов состояла в радикальном движении "Талибан".

15 августа, 11:51

Фото © ТАСС / АР / Sidiqullah Khan

Из главной тюрьмы афганского города Чарикара сбежали сотни заключённых. Об этом сообщило агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.

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Причиной побега стала халатность начальника тюрьмы. Заключённые ранее устроили бунт. В тюрьме находилось около 600 человек. В их числе представители "Талибана"*. После побега по ним был открыт огонь со стороны сил безопасности.

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Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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