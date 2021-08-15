Сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане

Из главной тюрьмы афганского города Чарикара сбежали сотни заключённых. Об этом сообщило агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.

Причиной побега стала халатность начальника тюрьмы. Заключённые ранее устроили бунт. В тюрьме находилось около 600 человек. В их числе представители "Талибана"*. После побега по ним был открыт огонь со стороны сил безопасности.

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.