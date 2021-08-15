Сотни заключённых сбежали из тюрьмы в Афганистане
Часть беглецов состояла в радикальном движении "Талибан".
Фото © ТАСС / АР / Sidiqullah Khan
Из главной тюрьмы афганского города Чарикара сбежали сотни заключённых. Об этом сообщило агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.
Причиной побега стала халатность начальника тюрьмы. Заключённые ранее устроили бунт. В тюрьме находилось около 600 человек. В их числе представители "Талибана"*. После побега по ним был открыт огонь со стороны сил безопасности.
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда
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