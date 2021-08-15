СМИ: Президент Афганистана ушёл в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Он объявил о передаче власти переходному правительству, сообщил телеканал Al-Arabiya.

По результатам переговоров временное правительство в стране возглавит экс-глава МВД Ахмад Джалали. Он принял на себя обязанности руководителя переходной администрации. Отмечается, что на встрече в делегации талибов* присутствовал их лидер мулла Барадар Ахунд. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.