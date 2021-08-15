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СМИ: Президент Афганистана ушёл в отставку

Переходное правительство возглавил экс-руководитель МВД страны.

15 августа, 11:46
<p>Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW</p>

Фото © ТАСС / EPA / SHAWN THEW

Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Он объявил о передаче власти переходному правительству, сообщил телеканал Al-Arabiya.

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По результатам переговоров временное правительство в стране возглавит экс-глава МВД Ахмад Джалали. Он принял на себя обязанности руководителя переходной администрации. Отмечается, что на встрече в делегации талибов* присутствовал их лидер мулла Барадар Ахунд. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

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Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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