СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно. Об этом он рассказал на фоне движения боевиков "Талибана"* в сторону афганской столицы.

Между тем Al Arabiya сообщает, что передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце. По данным источников телеканала, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия "в течение нескольких часов".