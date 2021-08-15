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Опубликовано 15 августа 2021, 09:45

СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия

Передача власти может пройти 15 августа в президентском дворце.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно. Об этом он рассказал на фоне движения боевиков "Талибана"* в сторону афганской столицы.

"Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдёт мирным путём", — цитирует его слова издание TOLO News.

Мирзаквал заверил жителей столицы Афганистана, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.

Между тем Al Arabiya сообщает, что передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце. По данным источников телеканала, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия "в течение нескольких часов".

В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала
В США попросили талибов не штурмовать Кабул до окончания эвакуации дипперсонала

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото © Office of the President of Afghanistan

Алексей Дёмин
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