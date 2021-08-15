СМИ: Президент Афганистана в ближайшие часы сложит с себя полномочия
Передача власти может пройти 15 августа в президентском дворце.
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно. Об этом он рассказал на фоне движения боевиков "Талибана"* в сторону афганской столицы.
"Кабул не подвергнется нападению, переход власти пройдёт мирным путём", — цитирует его слова издание TOLO News.
Мирзаквал заверил жителей столицы Афганистана, что правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула.
Между тем Al Arabiya сообщает, что передача власти в Афганистане, возможно, состоится сегодня, 15 августа, в президентском дворце. По данным источников телеканала, президент страны Ашраф Гани сложит с себя полномочия "в течение нескольких часов".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото © Office of the President of Afghanistan