Афганский маршал Дустум бежал из захваченного талибами Мазари-Шарифа
Вместе с ним уехал бывший губернатор Балхской провинции Атто Мухаммади Нур, который сообщил, что сейчас они в безопасности.
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Маршал Абдул Рашид Дустум уехал из Мазари-Шарифа после захвата города боевиками "Талибана"* и направился в сторону Узбекистана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Бывший губернатор провинции Балх Атто Мухаммади Нур и ещё один участник антиталибского сопротивления бежали вместе с Дустумом. По его словам, сейчас они находятся в безопасности.
"Все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня, но им это не удалось", — написал экс-губернатор в Facebook.
Как сообщает узбекское издание Bugun, чиновники направились в узбекистанский город на границе с Афганистаном Термез. Однако власти Узбекистана пока не подтвердили, что Дустум находится в стране.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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