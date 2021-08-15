Афганский маршал Дустум бежал из захваченного талибами Мазари-Шарифа

Маршал Абдул Рашид Дустум уехал из Мазари-Шарифа после захвата города боевиками "Талибана"* и направился в сторону Узбекистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бывший губернатор провинции Балх Атто Мухаммади Нур и ещё один участник антиталибского сопротивления бежали вместе с Дустумом. По его словам, сейчас они находятся в безопасности.







"Все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня, но им это не удалось", — написал экс-губернатор в Facebook.

Как сообщает узбекское издание Bugun, чиновники направились в узбекистанский город на границе с Афганистаном Термез. Однако власти Узбекистана пока не подтвердили, что Дустум находится в стране.