Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве танкера в Ливане
Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоравления и передал слова сочувствия семьям погибших.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Ливана Мишелю Ауну в связи с произошедшим взрывом топливного хранилища в провинции Аккар. Текст опубликован на сайте Кремля.
"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Путин.
Напомним, что в Ливане взрыв танкера унёс жизни по меньшей мере 20 человек, ещё более 79 получили различные травмы. Трагедия произошла в районе Аккар на севере страны.
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