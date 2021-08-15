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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве танкера в Ливане

Глава государства пожелал пострадавшим скорейшего выздоравления и передал слова сочувствия семьям погибших.

15 августа, 09:34

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Ливана Мишелю Ауну в связи с произошедшим взрывом топливного хранилища в провинции Аккар. Текст опубликован на сайте Кремля.

"Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметил Путин.

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Напомним, что в Ливане взрыв танкера унёс жизни по меньшей мере 20 человек, ещё более 79 получили различные травмы. Трагедия произошла в районе Аккар на севере страны.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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