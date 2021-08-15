Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве танкера в Ливане

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе Ливана Мишелю Ауну в связи с произошедшим взрывом топливного хранилища в провинции Аккар. Текст опубликован на сайте Кремля.

Лидер суннитов призвал к отставке президента Ливана после взрыва танкера в Аккаре

Напомним, что в Ливане взрыв танкера унёс жизни по меньшей мере 20 человек, ещё более 79 получили различные травмы. Трагедия произошла в районе Аккар на севере страны.