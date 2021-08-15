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Маршрутка с пассажирами врезалась в дерево в Ставрополе, пострадало девять человек

На момент ДТП в транспортном средстве находилось 13 человек, сейчас на месте аварии работают спасатели городской службы, врачи и полиция.

15 августа, 11:34

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Ставрополе водитель маршрутки № 48 врезался в дерево, пытаясь избежать столкновения с пешеходом, в результате ДТП пострадало девять человек, об этом сообщает ГУ МЧС России по краю.

"Пострадавший пешеход госпитализирован. На месте ДТП оказывают медицинскую помощь пассажирампострадало восемь человек, в том числе и водитель маршрутки. Всего пострадало девять человек. Точная информация уточняется", — говорится в сообщении пресс-службы.

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Авария произошла на улице Льва Толстого, по предварительным данным, водитель врезался в дерево, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом. На момент ДТП в маршрутке находилось 13 человек, сейчас на месте аварии работают спасатели городской службы, врачи и полиция.

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Ранее Лайф сообщал о ДТП в посёлке Песчаный под Санкт-Петербургом, где автобус жёстко сбил молодого человека на зебре. Водитель не притормозил перед переходом, однако и пострадавший не убедился в безопасности движения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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