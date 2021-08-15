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Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении на Гаити

Природный катаклизм унёс жизни более чем двухсот человек. Власти на месяц ввели режим ЧС в стране.

15 августа, 12:22
<p>Фото © ТАСС / AP / Joseph Odelyn</p>

Фото © ТАСС / AP / Joseph Odelyn

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением на Гаити премьер-министру страны Ариэлю Анри. Текст его послания опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый господин премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в вашей стране", — говорится в сообщении.

Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити

Второе за сутки мощное землетрясение произошло на Гаити

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южных провинциях Гаити накануне. Первоначально сообщалось о нескольких десятках погибших, однако позже число жертв перевалило за две сотни. Власти на месяц ввели режим ЧС в стране.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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