Эксперт рассказал, станут ли талибы соблюдать договорённости с Россией

Боевики движения "Талибан"* глубоко презирают афганские власти и вряд ли будут готовы объединиться с ними. Такую точку зрения высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

"Есть сценарий, что талибы идут на переговоры, но не с афганским правительством, а, например, с США и Россией. И тогда это всё равно будет правительством "Талибана", но мы сможем до какой-то степени определить правила игры. Например: вы, ребята, делайте в своей стране что хотите, но чтобы экспорта исламской революции в другие страны не было", — сказал он в эфире телеканала "360".

Журавлёв уточнил, что талибы хотят полной власти в стране, но при этом пока экспансионистских целей у них нет. Страна эта бедная, плотнонаселённая в определённых точках, сказал эксперт. Поэтому боевикам нужно заниматься регионом, а следовательно, им сейчас нужны договорённости. Но вряд ли они смогут их выполнять всегда, усомнился эксперт.

При этом Журавлёв не исключил, что талибы всё-таки повзрослели с тех пор, когда впервые пришли к власти (правили Афганистаном с 1996 по 2001 год и регионом на севере Пакистана с 2004 года). В их позиции тогда было много подросткового максимализма и мало рационализма, заключил эксперт.