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Стали известны условия отставки президента Афганистана

По данным СМИ, глава государства не складывал свои полномочия, переговоры продолжаются.

15 августа, 12:50

Фото © ТАСС/ АР / Matt Dunham

Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани уйдёт в отставку при определённых условиях, среди которых заключение долгосрочного соглашения о мире. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что к условиям, в частности, относится наличие конкретного преемника и заключение долгосрочного соглашения о мире. Также необходимо будет организовать проведение выборов в стране.

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Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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