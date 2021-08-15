Стали известны условия отставки президента Афганистана

Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани уйдёт в отставку при определённых условиях, среди которых заключение долгосрочного соглашения о мире. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Он уточнил, что к условиям, в частности, относится наличие конкретного преемника и заключение долгосрочного соглашения о мире. Также необходимо будет организовать проведение выборов в стране.