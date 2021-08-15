Стали известны условия отставки президента Афганистана
По данным СМИ, глава государства не складывал свои полномочия, переговоры продолжаются.
Фото © ТАСС/ АР / Matt Dunham
Нынешний президент Афганистана Ашраф Гани уйдёт в отставку при определённых условиях, среди которых заключение долгосрочного соглашения о мире. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Президент придерживается своих условий сложения полномочий", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к условиям, в частности, относится наличие конкретного преемника и заключение долгосрочного соглашения о мире. Также необходимо будет организовать проведение выборов в стране.
Напомним, боевики взяли под свой контроль расположенную к северо-западу от Кабула авиабазу Баграм (провинция Парван). "Талибан"* уже объявил об установлении своего контроля на всей территории Афганистана. В заявлении движения говорится, что "боевые действия в столице страны не ведутся". Президент Афганистана Ашраф Гани провёл экстренные переговоры со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и высшими должностными лицами НАТО.
Комментариев: 0