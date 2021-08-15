В Посольстве РФ в Кабуле рассказали об обстановке в афганской столице

Военных действий в Кабуле не наблюдается, однако обстановка в городе по-прежнему остаётся напряжённой. Об этом рассказали в российском посольстве, находящемся в столице Афганистана.

"Обстановка в Кабуле немного напряжённая, но никакой войны в городе нет", — рассказали в диппредставительстве.

Отмечается, что в настоящее время стороны ведут переговоры. При этом в посольстве заверили, что эвакуация их сотрудников из столицы Афганистана не требуется.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне боевики движения "Талибан"* организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции. За последние несколько дней под контроль радикалов перешли все крупные города страны, а представители движения заявили о захвате всех территорий Афганистана.