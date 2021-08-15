Политолог ответил на заявление депутата Рады о "ненавидящих Россию" украинцах

Утверждение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Волошина о том, что украинцы будут негативно относиться к россиянам даже при условии присоединения к их стране части РФ, противоречит данным соцопроса. Об этом рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"После последней статьи нашего президента, в которой ключевой темой стало заявление, что русские и украинцы — один народ, последний опрос показал, что половина украинцев считает так же, и это в условиях русофобской кампании, которая проводится в стране", — сказал политолог в беседе с RT.

Шаповалов считает, что украинцы испытывают симпатию к россиянам и абсолютное их большинство "не ненавидит Россию и не будет её ненавидеть".