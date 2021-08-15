Политолог ответил на заявление депутата Рады о "ненавидящих Россию" украинцах
Он напомнил о результатах опросов, согласно которым абсолютное большинство жителей Незалежной считают русских и украинцев одним народом.
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Утверждение депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олега Волошина о том, что украинцы будут негативно относиться к россиянам даже при условии присоединения к их стране части РФ, противоречит данным соцопроса. Об этом рассказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"После последней статьи нашего президента, в которой ключевой темой стало заявление, что русские и украинцы — один народ, последний опрос показал, что половина украинцев считает так же, и это в условиях русофобской кампании, которая проводится в стране", — сказал политолог в беседе с RT.
Шаповалов считает, что украинцы испытывают симпатию к россиянам и абсолютное их большинство "не ненавидит Россию и не будет её ненавидеть".
Ранее 41% жителей Украины согласились с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что "русские и украинцы — один народ", относящийся к одному историческому и духовному пространству. Отметим, что чуть больше половины населения Незалежной не доверяет президенту Владимиру Зеленскому.
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