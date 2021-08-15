Даже вхождение некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам вернут Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть", — сказал Волошин в эфире телеканала NewsOne.

Он отмечает, что подобные настроения особенно свойственны жителям западных регионов Украины. Такую же позицию транслируют, по мнению Волошина, и некоторые политические деятели: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол в Великобритании Вадим Пристайко.

"Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдём в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — говорит депутат.