"Всеми фибрами души": Депутат Рады предсказал ненависть украинцев к РФ даже в случае передачи Крыма
Мнение о России как об "источнике зла" особенно характерно для жителей западной части страны, считает парламентарий.
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Даже вхождение некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества. Такого мнения придерживается депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.
"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам вернут Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть", — сказал Волошин в эфире телеканала NewsOne.
Он отмечает, что подобные настроения особенно свойственны жителям западных регионов Украины. Такую же позицию транслируют, по мнению Волошина, и некоторые политические деятели: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол в Великобритании Вадим Пристайко.
"Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдём в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — говорит депутат.
Ранее Украине предрекли дефолт из-за сокращающегося населения. Как отмечается, если ничего не менять, страна перестанет быть интересной своим внутренним рынком, уменьшится приток инвестиций.
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