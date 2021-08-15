Пушков иронично ответил на похвалу Швеции в адрес Горбачёва
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Ранее там порекомендовали поблагодарить генсека ЦК КПСС за провальные реформы в Советском Союзе.
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на статью шведского издания Svenska Dagbladet, в которой распад СССР назвали "благословением" для остального мира и заслугой генсека Центрального комитета КПСС Михаила Горбачёва. Именно поэтому первый и последний президент Советского Союза, по мнению автора публикации, по праву заслужил Нобелевскую премию мира, присуждённую ему в 1990 году.
"От кого и хула — похвала, а от кого и похвала хуже хулы", — написал парламентарий в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что в августе 1991 года генерал Александр Лебедь, в то время командовавший 106-й Воздушно-десантной дивизией и являвшийся замкомом ВДВ, мог принимать участие в разработке плана по свержению президента СССР Михаила Горбачёва.