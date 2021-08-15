СМИ: Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны
Переходное правительство возглавил экс-руководитель афганского МВД.
Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото © Office of the President of Afghanistan
Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Об этом сообщает местный телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на два источника.
Информацию подтвердил и телеканал "Аль-Арабия", активно освещающий события, происходящие сегодня в Афганистане. Таджикская медиагруппа "Азия — Плюс" ранее выступила с утверждением, что президент направился в Таджикистан.
Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.
Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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