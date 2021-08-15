НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СМИ: Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны

Переходное правительство возглавил экс-руководитель афганского МВД.

15 августа, 13:42
<p>Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото © Office of the President of Afghanistan</p>

Президент Афганистана Ашраф Гани. Фото © Office of the President of Afghanistan

Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны. Об этом сообщает местный телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на два источника.

Информацию подтвердил и телеканал "Аль-Арабия", активно освещающий события, происходящие сегодня в Афганистане. Таджикская медиагруппа "Азия — Плюс" ранее выступила с утверждением, что президент направился в Таджикистан.

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Жители массово покидают Кабул после сообщений о захвате власти талибами

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул, они захватили университет на западе столицы и вывесили на нём свой флаг. По информации СМИ, исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил, что Кабул не подвергнется штурму и смена власти пройдёт мирно.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение в Афганистане

сегодня в 13:59

Пушков иронично ответил на похвалу Швеции в адрес Горбачёва

сегодня в 13:46

Полицейский подстрелил пьяного петербуржца, избившего его напарника молотком

сегодня в 14:08

Главу трассы "Формулы-1" убил муж, который приревновал её к любовнице

сегодня в 14:00

Модель ошиблась с размером купальника, не зная, что ещё вдох — и о достоинстве можно будет забыть

сегодня в 14:00

Новости партнеров

Layer 1