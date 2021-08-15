Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле

Представители радикального исламского движения "Талибан"* вошли в резиденцию президента страны Ашрафа Гани, который незадолго до этого бежал из страны. Об этом сообщил представитель талибов Альханафи Вардак и призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.

"Официальные лица Военной комиссии Исламского Эмирата (правительство талибов, существовавшее в Афганистане в период с 1996 по 2001 год) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Вскоре ситуация в городе нормализуется, горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни", — написал он в "Твиттере".

Он заявил, что талибы охраняют все районы города и у движения есть чёткий план безопасности Кабула. Вардак заверил, что "жизнь и имущество всех жителей, будь то гражданских или военных, в безопасности".