Талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
Ранее его оставил глава страны, приняв решение поехать в Таджикистан, а оттуда направиться в третью страну.
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Представители радикального исламского движения "Талибан"* вошли в резиденцию президента страны Ашрафа Гани, который незадолго до этого бежал из страны. Об этом сообщил представитель талибов Альханафи Вардак и призвал население не беспокоиться по поводу безопасности в Кабуле.
"Официальные лица Военной комиссии Исламского Эмирата (правительство талибов, существовавшее в Афганистане в период с 1996 по 2001 год) прибыли в президентский дворец в Кабуле. Вскоре ситуация в городе нормализуется, горожане с полным удовлетворением вернутся к нормальной жизни", — написал он в "Твиттере".
Он заявил, что талибы охраняют все районы города и у движения есть чёткий план безопасности Кабула. Вардак заверил, что "жизнь и имущество всех жителей, будь то гражданских или военных, в безопасности".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. На этом фоне движение "Талибан" организовало масштабное наступление и захватило многие афганские провинции. Ранее сегодня боевики вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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